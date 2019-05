Juve, Allegri: "Messi a 600 gol? Un bello stimolo per Cristiano"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La doppietta siglata ieri al Liverpool da Lionel Messi rilancia l'eterna sfida tra l'argentino del Barcellona e Cristiano Ronaldo. Ne ha parlato anche Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Torino: "Per Cristiano domani è un bello stimolo, abbiamo un derby e ieri Messi l'ha raggiunto. Avrà tutta la voglia di andare avanti nelle marcature e ha come obiettivo quello di vincere la classifica marcatori. Non so quanto andranno avanti, posso parlare di Cristiano perché Messi non l'ho allenato: è un grande professionista, poi quando smetteranno difficilmente ci saranno altri Messi e Ronaldo. Nella storia del calcio, come nella vita in generale, dopo anni ne nasceranno altri non uguali ma forti".