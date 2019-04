Juve, Allegri: "Messi con Ronaldo? Abbiamo CR7, va bene così..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN a margine dell'uno a uno di San Siro tra Inter e Juventus: "Ronaldo ha invitato Messi a venire in Italia? I migliori è sempre meglio averli dalla nostra parte, noi abbiamo Ronaldo e sono già contento così. È importante perché, dopo l'occasione in cui non era stato fortunato e si era arrabbiato molto, ha giocato un'altra partita. Nel primo tempo abbiamo sofferto sulle palle inattive, abbiamo subito un paio di situazioni dove potevamo prendere il due a zero. Abbiamo fatto un bel secondo tempo, non era semplice perché l'Inter lotta per la Champions, noi abbiamo già vinto lo Scudetto e siamo un po' con gli uomini contati, bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Con la Fiorentina non abbiamo avuto equilibrio, siamo andati sull'onda lunga della partita contro l'Ajax e abbiamo preso ripartenze da manicomio. Sull'uno a uno abbiamo smesso di allargare il gioco ed entrare dentro il campo, l' Inter ci è ripartita tre volte. Bisognava continuare con velocità di passaggio ed essere più determinanti nell'ultimo passaggio".

Ancora Allegri: "Bisogna fare i complimenti a tutti, nella ripresa ho chiesto ai ragazzi di giocare più puliti. Nel primo tempo abbiamo sbagliato ripartenze clamorose, lì bisogna migliorare la qualità del passaggio perché in quelle situazioni ti devi presentare davanti al portiere. Mi sono divertito molto in questa partita. Abbiamo preso gol in un momento di tranquillità, preso su un calcio d'angolo nato da un'infilata a destra. Poi abbiamo subito un paio di ripartenze e qualche situazione su calcio d'angolo dove loro sono molto forti. Abbiamo sbagliato l'ultima scelta, nella ripresa eravamo più ordinati e riuscivamo ad andare meglio tra le linee e attaccare alle spalle i loro terzini. Cosa diventerà Kean dipende da lui, nel calcio di oggi i ragazzi fanno tre partite e vengono valutati, contratti e altre cose. Ai nostri tempi non era così. Sta nella bravura di questi ragazzi nel rimanere equilibrati, altrimenti non migliorano. Lui sta facendo bene, deve migliorare in tante cose, come è entrato lui abbiamo allungato la squadra e ha fatto una buona mezz'ora, anche se poi giocare novanta minuti è un'altra cosa".