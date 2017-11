Juve, Allegri: "Nel calcio ci vuole pazienza, la nostra forza è l'equilibrio"

Risultato finale: Juventus-Benevento 2-1

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Rai nel post partita: "I ragazzi sono stati bravi e lucidi nel secondo tempo, ed hanno ribaltato la partita. Fischi a Dybala? Ma no, i fischi erano rivolti a me e non sicuramente a Paulo che ha fatto una buona partita. Mandzukic non dall'inizio? Ha giocato molte partite. Abbiamo concesso una punizione al Benevento nel primo tempo e poi non sono avvicinati all'area. Higuain? A volte sento dire sulla juve delle cose che mi fanno sorridere, stiamo viaggiano ad una velocità normale, il Napoli sta facendo delle cose straordinarie perchè non ha ancora perso una partita, noi siamo un punto dietro. Io sono contento quando sento che la Juve è difficoltà, è un modo per avvicinarci. Nel calcio ci vuole molta pazienza, la nostra forza è non esaltarsi e nemmeno abbattersi, questo deve restare per tutto l'anno".