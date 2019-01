Juve, Allegri nel mirino delle big: ci pensano Man United e Real Madrid

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Se dovesse sollevare la Supercoppa Italia Massimiliano Allegri porterebbe a casa il decimo trofeo della sua carriera sulla panchina della Juventus. Il suo ottimo operato ha attirato già da tempo l'attenzione dei grandi club europei e - riferisce La Stampa - Manchester United e Real Madrid continuano a pensarci per la prossima stagione. In Inghilterra i bookmakers lo danno per favorito come successore di Solksjaer, mentre la pista madrilena potrebbero ritornare di moda, visto che Florentino Perez non è contento di Solari e l'aveva già cercato la scorsa estate per rimpiazzare Zidane.