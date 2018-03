Juve, Allegri: "Nessun allungo sul Napoli. Solo una vittoria"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il successo della sua Juventus sull'Atalanta nel recupero di campionato Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, ha commentato ai microfoni di JTV: "Allungo sul Napoli? Non è un allungo, è una vittoria importante, contro una squadra forte, fisica, tecnica, c'è da fare i complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto. Tra due giorni abbiamo un'altra partita che dobbiamo vincere, altrimenti il Napoli ci risalta addosso un'altra volta. Stasera i ragazzi sono stati molto bravi, hanno capito che c'era bisogno di difendere come hanno fatto nei primi minuti del primo tempo, poi la squadra è cresciuta molto, anche sul piano fisico e ha finito in crescendo. Il secondo tempo è stato fatto molto bene tecnicamente, l'Atalanta è una squadra fisica, ha commesso un sacco di falli, non ci faceva ripartire e soprattutto è una squadra organizzata che gioca molto bene tecnicamente. Douglas Costa? Aveva bisogno di inserirsi come i giocatori nuovi che arrivano alla Juventus, si è messo a disposizione, ha dato la disponibilità per la fase difensiva, ha imparato molto a stare in campo e quando ha la palla è devastante".