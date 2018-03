Juve, Allegri: "Noi senza energie mentali: capita quando lotti su tre fronti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo lo 0-0 arrivato contro la Spal, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Premium Sport:

Juve opaca, cosa è successo?

"Non sono arrabbiato né deluso, abbiamo trovato una Spal che ha fatto una gara di lotta, complimenti a loro. Venivamo da un tot di partite dove avevamo sempre vinto, abbiamo sempre 5 punti di vantaggio, la classifica cambia poco, abbiamo una serie di partite dove alcune squadre si giocano la vita e serve affrontarle con un energia diversa".

Lo Scudetto passa più dala provincia?

"Abbiamo Crotone, Spal, Benevento. Bisogna farsi trovare preparare ad ogni evenienza, andiamo avanti, rimaniamo in testa alla classifica e questo è un vantaggio".

E' mancato il guizzo del campione?

"Quando non hai energie mentali a sufficienza, le seconde palle la prendono sempre gli altri: questo è successo a noi stasera".

Più demeriti della Juve o meriti della Spal?

"Ci sono meriti della Spal che provava ad aggredirci, farci molti falli, è stata molto aggressiva, non ci ha permesso di giocare. Poi il gioco si spezzetta, diventa sempre più problematica ma non sono scusanti la squadra sta facendo grandi cose, è in testa e fino a tre domeniche fa nessuno se lo aspettava, ora abbiamo bisogno di riposare perché la squadra ha speso molto e con Cuadrado e Bernardeschi potevamo avere cambi davanti".

Una gara non scontata?

"Stasera davano la gara per scontato, ho detto che non era così, è venuta fuori una gara sporca e non abbiamo fatto gol in quelle situazioni create, non abbiamo avuto energie per buttarla dentro: è umano, quando sei ai quarti di Champions, in finale di Coppa Italia e stai lottando per lo Scudetto".

Come ci si ricarica dopo queste gare?

"C'è la sosta e ci riposiamo. Dybala resta a Vinovo? Dispiace per lui ma ha giocato molte gare, ha bisogno di rifiatare, di riposarsi, meno male che resta a Vinovo, c'è bisogno di lavoro e riposo".

Sulle condizioni di Chiellini?

"E' affaticato, ma non lo so di preciso".