Juve, Allegri: "Non bisogna cadere nelle provocazioni, bene CR7"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha analizzato così il successo per 2-1 contro il Sassuolo: “Douglas Costa? Sono episodi che non devono accadere, perché l’unica cosa da non fare quest’anno è cadere nelle provocazioni. Era una partita in discesa, chiusa, ed alla fine abbiamo giocato meno di squadra e questo non va bene. Per quanto riguarda Ronaldo basta vedere le prime tre partite: ha sfiorato più volte il gol. Il calcio dà ciò che toglie ed è stato bravo sul primo palo”.

Un bilancio sulla formazione e le scelte

“Nonostante sia stata la prima volta, in avanti Ronaldo, Dybala e Mandzukic hanno fatto bene. I terzini sono stati bravi a dare ampiezza. Il Sassuolo ha giocato discretamente e corso molto, poi son calati e abbiamo preso il controllo della gara”.

Quando hai maturato l’idea di schierare Dybala?

“Non era una finta ieri, ho detto che Dybala giocava. Siete voi troppo lineari (ride, ndr)”.

Quando torneranno a fare tutti il loro? Oggi troppi colpi di tacco…

“Tranne Ronaldo, deciso a segnare, oggi tutti sono stati un po’ leziosi. Prima Cancelo, poi di nuovo lui, Bentancur e Douglas Costa. Mancano cinque minuti, bisogna tenere palla, fare le cose semplici ed evitare che dietro s’innervosiscano”.