© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Bologna e il Parma non mollano, proveranno ad assicurarsi Leonardo Spinazzola nelle ultime ore di mercato. Tuttosport scrive che l'esterno non ha però intenzione di salutare la Juventus, soprattutto dopo aver recuperato dai problemi fisici. Sirene da Serie A e dall'Ajax per Moise Kean che, però, probabilmente terminerà la stagione in bianconero. Max Allegri, infatti, non vuole rinunciare a lui.