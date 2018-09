Juve, Allegri non si nasconde: "Noi tra le favorite in Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Siamo tra le quattro o cinque favorite per vincere la coppa - dice Massimiliano Allegri, presentando la sfida contro il Valencia - ma dal Mestalla dipenderà molto del nostro torneo". Si parla del debutto in Champions di una Juventus che, soprattutto dopo l'arrivo di CR7 in bianconero, punta a vincere la competizione. Senza mezzi termini: "Con lui è cresciuta la nostra autostima - aggiunge il livornese -. Quest'anno possiamo vincerla, ma dobbiamo procedere un passo alla volta. Con Ronaldo è cresciuta l'autostima. La Juve ha preso il migliore al mondo, quello che negli ultimi anni si è diviso il Pallone d'oro con Messi e la classifica cannonieri in Champions. Quest'anno abbiamo più possibilità di arrivare in fondo e vincerla, ma intanto pensiamo a battere il Valencia. Poi la finale è a giugno e ci porta bene, speriamo anche meglio".

BLACKOUT DOUGLAS - Nessuna punizione aggiuntiva per il brasiliano (i bianconeri non presenteranno ricorso in merito alle quattro giornate di squalifica rimediate), dopo la reazione 'scomposta' al termine di Juventus-Sassuolo: "Nessuno sgabello per lui, valuterò se farlo giocare o portarlo in panchina. Avrà la possibilità di dimostrare che è stato un caso il suo comportamento. Dispiace perché non è stato un bell'esempio, ma il primo a essere distrutto è lui. Ha avuto un blackout che può capitare a tutti anche se non dovrebbe. Pagherà le sue colpe e ha chiesto scusa. Giocherà di più in Champions. Noi abbiamo subito un danno tecnico, lui uno shock perché non è solito comportarsi così. Ha sorpreso tutti, anche se stesso e ci dispiace".