© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conferenza stampa della vigilia del match di Coppa Italia contro l'Atalanta per Max Allegri, che ha parlato dell'emergenza in difesa dopo il k.o. di Bonucci: "Se tutto andrà bene, Caceres potrebbe essere a disposizione domani. Per quanto riguarda gli infortuni, non si può ragionare con la paura: non si può sapere cosa succede. Si accettano gli imprevisti e si va avanti. Non si possono avere otto centrali di difesa".