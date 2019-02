Juve, Allegri: "Oggi era gara pericolosa: CR7? Meglio nel primo tempo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha analizzato in conferenza stampa la vittoria di Bologna. Queste le sue parole raccolte da TuttoJuve: "Bernardeschi ha fatto una buona partita da mezzala, diciamo mezzala-terzo attaccante. Khedira non rientrerà prima di un mese, Emre Can oggi era squalificato e tornerà invece domenica. A Bologna avevamo solo due centrocampisti, perché Pjanic non stava benissimo. Sono contento di quello che ha fatto, così come sono contento di quello che ha fatto la squadra, perché comunque è inutile negarlo: ci erano rimaste un po' di scorie dalla Champions. Questa era una gara molto pericolosa contro un Bologna che ha fatto una bella prestazione sotto il punto di vista fisico, tecnico, anche mentale. Abbiamo controbattuto colpo su colpo fino a trovare il gol".

Sulla prova negativa di Cristiano Ronaldo: "Nel primo tempo secondo me ha fatto meglio del secondo, però la partita poi si era un po' incancrenita, perché non riuscivamo a giocare, non riuscivamo a portare la palla vicino all'area. Nel primo tempo si è messo molto a disposizione della squadra. Bisogna capire i momenti, oggi era una partita così e ci siamo adattati giustamente da squadra intelligente, soprattutto con un obiettivo in testa, di voler arrivare allo scontro diretto - vediamo cosa fa il Napoli - a +13, e mantenere il vantaggio".

Su Cancelo: "Non è in ritardo di condizione. Cancelo oggi l'ho fatto giocare alto a centrocampo per dare ampiezza. Un conto è se gioca 20 minuti in quel ruolo come è successo a Roma con la Lazio, un conto è se deve giocare tutta la partita, perché non è abituato. Non è che i giocatori si mettono in una posizione e si abituano in un giorno. Da terzino ha fatto meglio, perché vede più campo e i tempi di gioco sono diversi. Da esterno alto deve abituarsi, deve stare largo, deve venire dentro il campo, e lui non essendo abituato fa un pochino più fatica".

Sulle condizioni fisiche della squadra: "Mercoledì è stata una partita non di grande intensità, perché contro l'Atletico non fai partite di grande intensità, fai partite di scontri fisici, che è una roba diversa. Bonucci oggi ha fatto una gara migliore di quella di mercoledì e di quella precedente, perché veniva da 15 giorni di stop. Chiellini a Madrid aveva giocato la seconda partita. Pjanic è una settimana che tra tosse, raffreddore e influenza non sta in piedi. È normale che ci sia bisogno di un po' più di giorni e di più tempo. Prima della partita di mercoledì è mancato Khedira, oggi Bentancur ha fatto una buona prova, anzi molto migliore di quella fatta a Madrid. La squadra sta bene. Io sono sicuro che arriveremo al 12 marzo, non so se giocheremo bene, non so se passeremo il turno, ma in condizione fisiche ottimali".

Su cosa gli è piaciuto oggi: "La vittoria, perché alla fine oggi era una partita molto a rischio dopo la gara di mercoledì e non facendo risultato rischiavi di andare a Napoli con loro magari a 10 punti".

Ancora sul ko di Madrid: "Sono ancora più convinto che se giocassimo mercoledì innanzitutto non avremmo vinto oggi, perché l'Atletico ce lo avremmo avuto mercoledì, poi abbiamo bisogno di tempo per smaltire, per ritrovare la condizione fisica buona, ottima di alcuni giocatori. Ora abbiamo una settimana per lavorare, poi altri cinque giorni prima dell'Udinese e poi avremo l'Atletico".