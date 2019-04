Juve, Allegri: "Ottavo titolo di fila? Lavoro straordinario di Agnelli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Lo Scudetto schiacciato in mezzo alle due gare con l'Ajax? Ce ne fossero di questi problemi". Massimiliano Allegri non fa giri di parole e sorride in vista della conquista dell'ottavo titolo consecutivo. Basta un punto, infatti, domani contro la SPAL per la matematica. "Fortunatamente non ne abbiamo perché domani potrebbe essere una giornata straordinaria, dove la Juventus potrebbe vincere l'ottavo Scudetto di fila e va festeggiato. Vincere gli Scudetti non è facile, otto di fila ancora meno. Va celebrato perché è stato fatto un lavoro straordinario dalla società negli ultimi anni, da quando alla presidenza c'è Andrea Agnelli".