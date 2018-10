Juve, Allegri pensa alla difesa a tre con Bernardeschi trequartista

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ronaldo sarà il grande assente della sfida di questa sera tra Juventus e Young Boys. Il portoghese paga la "spettinata" a Murillo nella battaglia del Mestalla, vinta dai bianconeri in casa del Valencia. "E' un peccato che non ci sia - confessa l'allenatore degli svizzeri, Gerardo Seoane -, vorremmo sempre affrontare i migliori. Ma la Juventus è piena di alternative: se non gioca Ronaldo ce ne sono altri all'altezza". Come Dybala e Mandzukic, titolari designati da Massimiliano Allegri: "Dybala e Mandzukic davanti giocano, Chiellini invece no, Cancelo può stare fuori mentre Barzagli ci sarà: è sempre un ottimo vecchietto. CR7? E' già mancato per un bel pezzo di partita a Valencia, comunque aveva bisogno di riposare. Sabato ha giocato la sua migliore partita da quando è con noi".

LE SCELTE - Potrebbe essere ancora difesa a tre, quindi, con Baragli a destra, Bonucci e uno tra Benatia e Rugani. A centrocampo dovrebbe rifiatare Emre Can, con Bernardeschi pronto a fare il jolly tra mediana e attacco. "A centrocampo posso giocare con due mediani o con tre. Khedira è convocato ma non partirà, potrebbe fare mezz'ora a gara in corso. Douglas Costa non ci sarà. Bernardeschi può giocare esterno, può fare la mezz’ala e può fare il trequartista".