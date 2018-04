Juve, Allegri: "Per CR7 solo complimenti. Ora è un 9 straordinario"

Fonte: Dall'inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Impossibile non parlare di Cristiano Ronaldo, durante la conferenza stampa di Max Allegri. Questo il pensiero del tecnico della Juventus sul portoghese: “Non esiste un modo per fermarlo. A lui si devono solo fare i complimenti, perché cambiare a 31 anni il proprio modo di giocare è qualcosa di straordinario e lui sta facendo il centravanti in maniera perfetta”.