Juve-Allegri, per Gazzetta ci sono anche le idee Inzaghi e Mihajlovic

Non solo Conte e Guardiola per la panchina della Juventus, in vista della separazione da Massimiliano Allegri. La Gazzetta dello Sport, infatti, nelle idee bianconere rimarrebbe anche Simone Inzaghi. Già seguito da tempo, il tecnico della Lazio è un amico d'infanzia di Fabio Paratici ed è un nome da inserire nel novero dei possibili successori in bianconero.

Feeling Miha: l'altra idea a sorpresa, che emerge dalle pagine della rosa, porterebbe a un vecchio feeling con Sinisa Mihajlovic. Ipotesi non facilmente percorribile, visti i trascorsi dell'attuale allenatore del Bologna, ma a Torino in questo momento non sembra il caso di escludere nulla.