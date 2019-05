Juve-Allegri, per il CorSport l'incontro con Agnelli avverrà oggi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Agnelli era in sede, ma non avrebbe incontrato Massimiliano Allegri nella giornata di ieri. È questa la versione del Corriere dello Sport, secondo cui il presidente vedrà quasi sicuramente oggi il proprio allenatore. Incontrato sì da Paratici e Nedved, che ieri hanno seguito l'allenamento.

Sono ore frenetiche, comunque andrà a finire. Agnelli è rientrato ieri da Madrid ma non è partito alla volta di Nyon, proprio per seguire la vicenda allenatore. Le certezze sbandierate dopo l'eliminazione in Champions con l'Ajax non sono più granitiche: l'ora della verità è sempre più vicina.