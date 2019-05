Juve-Allegri, per il CorSport le chiavi del futuro sono PSG e Barça

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I movimenti delle panchine europee, dietro la possibile svolta in casa Juventus. Le incertezze di Massimiliano Allegri sul proprio futuro bianconero, scrive il Corriere dello Sport, nascono anche e soprattutto dalle novità in giro per il Vecchio Continente.

Barcellona e PSG libere? I parigini sono stanchi di Tuchel e meditano il cambio in panchina: Allegri piace parecchio, all'ombra della Torre Eiffel, tanto da essere addirittura la prima scelta. Poi c'è il Barcellona: l'eliminazione Champions pesa su Valverde, con Bartomeu pronto a silurarlo. Per i catalani Allegri non sarebbe ai primissimi posti (ci sono Klopp e ten Hag) ma è comunque un nome seguito da tempo.

Champions stregata: è questa una delle motivazioni che fa titubare Allegri. L'anno scorso disse no al Real Madrid, con la consapevolezza che a Torino stava per arrivare Cristiano Ronaldo. L'ennesima delusione europea, però, peserebbe come un macigno sulla convinzione del livornese.