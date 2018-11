Juve, Allegri: "Pogba? Sarebbe meglio se non venisse mercoledì"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolò Barella piace, Paul Pogba tornerà, ma per ora solo da avversario. Nel corso della conferenza stampa odierna, Massimiliano Allegri ha parlato anche dei due centrocampisti, obiettivi di mercato più o meno dichiarati della sua Juventus: "Barella? È normale che piaccia. Lui, come Bernardeschi, Chiesa, Romagnoli, Rugani e altri giovani, saranno il futuro della Nazionale. Poi dovete chiedere a Maran, i calciatori vanno allenati per conoscerli".

Pogba?

"Non posso e non voglio parlare di giocatori di altre squadre. Cosa devo rispondere? Ha ancora margini di miglioramento. È un calciatore del Manchester e, purtroppo, in settimana lo dobbiamo incontrare. Anzi, se non venisse sarebbe meglio".