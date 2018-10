Juve, Allegri protegge CR7: "E' sereno e giocherà. Ha le spalle grosse"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'affaire Ronaldo, del presunto stupro a Las Vegas nel giugno 2009 e relativa inchiesta di Der Spiegel, aleggia come uno spettro sul mondo CR7-Juve. Ma non spaventa Allegri, che protegge il suo fuoriclasse ed è pronto a mandarlo di nuovo in campo dopo lo stop forzato in Champions. "Io Cristiano lo vedo bene - dice il tecnico - al di là di tutte le vicissitudini. Lo conosco da tre mesi, quello che posso dire è che in 15 anni di carriera ha mostrato grande professionalità dentro e fuori dal campo. Ed è uno che si è dedicato e si dedica molto anche al sociale". E per un po' si occuperà solo di Juve, il portoghese, sportivamente parlando: "Della Nazionale lo sapevo, ha concordato con ct e presidente della federazione: per noi è meglio perché lavora con noi - ha aggiunto Max, parlando della mancata convocazione col Portogallo del numero 7 bianconero -. Per quanto riguarda la protezione della Juve, è giusto che il club gliela dia in un momento così delicato. Anche s lui ha talmente le spalle larghe che è concentrato solo su domani".

DUBBI E SCELTE - CR7 potrebbe essere affiancato da Dybala e Mandzukic. Anche se: "O giocano tutti e tre insieme o uno tra Mandzukic e Dybala starà fuori. Devo valutare, anche perché Cuadrado sta bene e ha trovato più di fiducia dopo l'assist. E pure Bernardeschi, nonostante i miei rimproveri". In porta partirà ancora Szczesny, sulle corsie agiranno Cancelo e Alex Sandro nella difesa a quattro, con un possibile ballottaggio tra il brasiliano e Cuadrado. Al centro Bonucci e Chiellini, dietro a Bentancur, Pjanic e Matuidi. Stasera alle 18, in casa dell'Udinese: "Una squadra scivolosa con le sue ripartenze e la sua fisicità" precisa Allegri. Ancora una volta, sono tutti avvisati.