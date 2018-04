Juve, Allegri punta su Dybala: "Domani farà una grande partita"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il gol contro il Milan ha dato il via alla vittoria della sua Juventus. Per Paulo Dybala domani invece c’è il Real Madrid, per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Ecco come ipotizza la serata di domani della Joya il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri: “Farà una grande partita. E' sereno, il gol di sabato dimostra che sta bene anche fisicamente e quindi domani farà una grande gara"