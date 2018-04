Juve, Allegri: "Reazione di Buffon capibile. Espulsione eccessiva"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, nella sua conferenza stampa post gara della sfida contro il Real Madrid, è tornato sugli ultimi secondi della partita, quando l'arbitro Oliver ha prima concesso un rigore ai Blancos e successivamente espulso Buffon: "È stato un momento di confusione, purtroppo è andata così. La reazione di Buffon è capibile, non so se sarà l'ultima di Champions per lui. Si è visto sfuggire un risultato di mano, andava capito nella sua reazione umana ma nella confusione è stato espulso. L'arbitro ha dato rigore, resta l'amaro in bocca, non parlo di episodi...".