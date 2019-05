Juve, Allegri resta solo col rinnovo. Deschamps-Sarri, quotazioni in rialzo

© foto di Imago/Image Sport

Il quotidiano Tuttosport parla al suo interno del futuro sulla panchina della Juventus di Massimiliano Allegri, partendo dalle dichiarazioni di ieri del vicepresidente bianconero Pavel Nedved. Il dirigente ceco nell'immediato prepartita contro la Roma aveva risposto con un laconico "chi vivrà, vedrà", alla domanda sul futuro dell'allenatore.

E per il quotidiano i giusti incastri dovranno trovarli lo stesso Allegri e il presidente Andrea Agnelli: oltre al progetto tecnico, i due dovranno discutere del contratto, visto che la permanenza sembra inevitabilmente legata al rinnovo. Senza accordo sul prolungamento infatti facile immaginare un addio, con le quotazioni di Didier Deschamps e Maurizio Sarri che sembrano in crescita dopo il no a Conte da parte di Agnelli. Il sogno Pep Guardiola, invece, sembra destinato a restare tale.