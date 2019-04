Juve, Allegri: "Resto ma futuro da pianificare. Vi dico cosa abbiamo sbagliato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da Sky Sport, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato così della vittoria dell'ottavo Scudetto:

Questo titolo cancella la delusione di martedì?

"No, il dispiacere per quanto successo resta. Ma vincere è sempre speciale, vincere uno Scudetto, è non stato facile come lo si vuol far passare. L'annata è stata complessa, siamo stati bravi a tenere il piede pigiato sull'acceleratore per 33 partite. Abbiamo diversi infortunati, alcuni non rientreranno fino a fine stagione".

Sugli infortunati?

"In Champions siamo stati eliminati come in Coppa Italia: le assenze ci sono state allo stesso modo, per i cambi per gestire i giocatori, non ho potuto fare altro che così, complimenti ai giocatori perché non era semplice".

Quando pianificherete il futuro?

"Ora mangiamo l'uovo di Pasqua, io avevo un brutto ricordo della vigilia di Pasqua col Milan quando perdemmo in casa con la Fiorentina e la Juventus vinse lo Scudetto , venivamo dall'eliminazione col Barcellona, andammo in vantaggio, invece stavolta siamo andati sotto. Quando il presidente vorrà ci vedremo".

Sicuro che resti alla Juve?

"E' sicuro che rimango alla Juventus perché ho ancora un anno di contratto, ma non mi sono messo seduto col presidente: è questione di valutare i programmi futuri, cosa abbiamo fatto e cosa c'è da migliorare. Lo abbiamo sempre fatto ogni anno".

Cosa serve?

"Ora non so rispondere, in queste cinque gare farò qualche esperimento per vedere le qualità in altre posizioni, dobbiamo migliorare alcune fasi, è stata una gara strana eravamo scioccati ancora da martedì, dobbiamo miglioroare nel gioco e sul piano tecnico, sui passaggi, ora vedremo anche disponendoci in modo diverso".

Su Dybala?

"Ha fatto una stagione buona fino a gennaio, abbiamo giocato tante gare, lui 36, con Ronaldo e Mandzukic, ha fatto bene, Ronaldo è un goleador, un centravanti atipico, accanto a lui serve un centravanti con caratteristiche diverse e Dybala ci ha raccordato molto, come Mandzukic, senza possessori di palla gli altri crepano, ci vuole sempre equilibrio, in alcuni momenti servono quattro mediani. Martedì abbiamo fatto questo errore su cui dobbiamo migliorare: abbiamo preso 4 ripartenze e sono sembrati devastanti, e oggi abbiamo continuato. Nella prima gara dell'anno a Verona dopo l'1-1 abbiamo preso due imbarcate, appena prendiamo un gol perdiamo lucidità, invece le gare sono lunghe, per fare questo serve serenità, nessuna cosa deve scalfire la squadra, è roba di Champions e campionato, è una rosa psicologica, oggi uguale prendi gol e poi 4 ripartenze, non si fa così, ci vuole calma, non puoi spingere subito per segnare, è la serenità che dobbiamo avere. Il gol lo puoi prendere ma non deve cambiare l'aspetto psicologico. Martedì abbiamo preso gol sul loro primo tiro in porta, non può un tiro sbagliato devastarti. L'Ajax all'andata ci ha dominato ma anche lì dopo aver preso gol, ci hanno messi in difficoltà per 20 minuti ma siamo rimasti calmi e andava fatto anche martedì. Invece non è stato così, 4 palle perse e 4 ripartenze, dobbiamo migliorare su questo. Si gioca fino al 95'. Ora me la godo festeggio e ringrazio tutti quelli ci hanno lavorare, vincere il campionato non è mai semplice".