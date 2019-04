Juve, Allegri: "Risultato positivo. Rugani ha fatto una gran partita"

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri ha analizzato il pari della Juventus sul campo dell'Ajax ai microfoni di Rai Sport: "È un risultato positivo perché abbiamo segnato in trasferta, il passaggio è ancora aperto, peccato per il gol subito a inizio ripresa, poi abbiamo avuto qualche minuto di difficoltà ma la squadra ha chiuso in crescendo. Abbiamo fatto una buona partita a livello difensivo, la squadra si è compattata bene, ci sono i presupposti per andare in semifinale. Ronaldo è decisivo, è un giocatore che ha una tecnica diversa dagli altri. Non siamo preoccupati, abbiamo grande rispetto dell'Ajax ma bisogna essere pronti. Uno a uno è meglio di zero a zero, a Torino bisognerà giocare per vincere. Rugani ha fatto una grande partita ed ero convinto la facesse. Mandzukic? Non è stata la sua partita".