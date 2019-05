Juve, Allegri rompe il silenzio: l'identikit ideale per Nedved e Paratici

Fonte: inviato a Torino

Massimiliano Allegri dovrà per forza maggiore rompere il silenzio dopo lunghi giorni di attesa. A mezzogiorno, all’Allianz Stadium, si presenterà nella consueta conferenza stampa della vigilia di campionato – all’ordine del giorno Roma-Juve – anche se le domande saranno quasi tutte rivolte al suo futuro. Il tecnico, magari, non avrà nulla da aggiungere rispetto alle ultime uscite pubbliche, anche se adesso il suo futuro viene percepito concretamente più lontano che mai. L’atteso incontro con il presidente Andrea Agnelli non c’è stato, seppur non siano mancati i contatti con i piani alti del club negli ultimi giorni. E non ci sarà, probabilmente, fino a conclusione del campionato.

In tal senso, lo spostamento del match casalingo con l’Atalanta darà l’opportunità di far vivere ai tifosi la festa Scudetto con un affascinante gioco di luci, e annulla la possibilità di un pullman scoperto in città. La nota lieta per la serata del 19 maggio è la presenza delle Juventus Women: anche a loro, nello stesso contesto, sarà consegnato il titolo tricolore 2018/19, in una magica notte da ricordare.

Tornando ad Allegri, la serata potrebbe avere il sapore di un addio annunciato, dopo undici titoli in cinque anni: cinque Scudetti, quattro coppe Italia, due Supercoppe italiane. Troppo poca, al momento, la fiducia che l’allenatore livornese percepisce intorno a sé. Tanto da spingerlo addirittura a una richiesta al rialzo per il prosieguo, una sorta di out out a rischio auto-esclusione.

La dirigenza lavora sulle alternative. Non tante, in realtà. Ma l’identikit del successore di Allegri sembra dover rientrare in una logica chiave: dev’essere l’espressione di Nedved e Paratici, che è meno banale di quanto si possa immaginare in prima battuta. Per loro, infatti, sarà la prima vera scelta in prima linea nella nuova gestione dirigenziale, dopo la separazione con Marotta. Le minestre riscaldate, proprio per questo, potrebbero essere tagliate fuori con più facilità rispetto a nomi esclusivi.

Il sogno, neanche a dirlo è Guardiola. Il tecnico è un promesso sposo della Vecchia Signora, perché di fatto non ci sono altre espressioni di livello che gli consentirebbero di tornare in Serie A. Strada in discesa sulla volontà, più in salita sulla tempistica: il tecnico non rinuncerebbe a cuor leggero al ricco contratto con il City, ecco perché potrebbe rimandare. Ed ecco perché nel frattempo ha preso forma l’idea Pochettino, che intanto ha già annunciato che andrà via dal Tottenham a prescindere dall’esito della finale di Champions League con il Liverpool. Il tecnico argentino ha origini piemontesi, e soprattutto un modulo ben chiaro in testa: quel 4-2-3-1 per il quale, la scorsa estate, la Juve ha fatto il mercato puntando molto sugli esterni, talvolta a discapito di qualche interno. La sua gestione con gli Spurs è stata impeccabile: un progetto tecnico che è cresciuto a vista d’occhio e senza particolari colpi a effetto dal mercato. Sarebbe un profilo credibile agli occhi di un campione come Cristiano Ronaldo, contrariamente ad altre ipotesi già vagliate in altri momenti storici dell’ultimo decennio, e l’ingaggio si avvicinerebbe abbastanza a quello di Allegri. L’outsider, puramente credibile per la doppia valenza di juventinità riconosciuta (a differenza di Mourinho. gestito comunque da Jorge Mendes) e palmares di caratura internazionale ben riconoscibile, risponde al nome di Deschamps. Per lui, però, c’è anche un pezzo di vecchia guardia a spingere forte. E questo potrebbe tornargli contro. Se non altro: cambiare per mettersi in una posizione di debolezza non torna utile a nessuno. E questo, invece, è il momento del nuovo che avanza. Che ha tanta voglia di ricambiare la piena fiducia ottenuta completamente su tutti i fronti.