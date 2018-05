Juve, Allegri: "Scudetto? Dovesse arrivare sarebbe il più bello"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo interno della Juventus contro il Bologna: "Ce la siamo complicata con quel pasticcio, purtroppo nel calcio capitano queste cose. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica, dopo averla pareggiata abbiamo giocato bene. Ora c'è la partita di Coppa Italia, bisogna prepararsi al meglio. Avevo bisogna di qualità di piede da dietro, ieri è nata la bambina di Douglas Costa, l'ho visto solo stamattina, lui e Bernardeschi potevano essere buone armi a gara in corso. Domani c'è allenamento, dobbiamo preparare la finale contro il Milan. Alex Sandro doveva fare la mezzala, per far giocare uno contro uno Douglas. È un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a Matuidi, nella ripresa dovevamo avere una reazione rabbiosa. Il Bologna anche contro la Lazio aveva fatto una bella gara, noi trovavamo difficoltà tra le linee. Magari potevamo sbloccarla con Higuain, con il passaggio intercettato di Marchisio. Abbiamo avuto situazioni non pulitissime, ma le abbiamo avute".

"Stare quattro giorni a Roma è lunga, torneremo indietro e poi ci torneremo per la gara di campionato. Marchisio è molto bravo nell'intercetto, per caratteristiche fa più fatica in un centrocampo a due, la faceva quando era giovane. È sempre un grande giocatore. Higuain si è sacrificato per la squadra e ha giocato bene, è stato importante il suo gol di testa a San Siro. Oltre che la parte tattica, ci sono dei momenti in cui qualcuno è più in condizione, in alcuni momenti della partita c'è bisogno di certe caratteristiche. O giochi a tre dietro, o togli un centrocampista, perché sennò sei mezzo corto da una parte. Bisogna mettere i giocatori con le caratteristiche al loro posto. Scudetto? Dovesse arrivare sarebbe il più bello e difficile, ogni anno che passa è sempre più complicato. Sono tutti belli, il Napoli ha fatto una stagione straordinaria e con novantun punti a questo punto avresti già vinto il campionato".