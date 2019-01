Juve, Allegri: "Scudetto? Oggi passaggio importante, ma manca tanto"

Fonte: TuttoJuve.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo le interviste alle tv, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha analizzato anche in conferenza stampa la vittoria di questa sera con la Lazio: "La Lazio ha fatto una buona partita, noi nel primo tempo un filino meno, perché non riuscivamo a passarci la palla, sbagliavamo spesso contro una buona pressione, non allungavamo. Tecnicamente abbiamo sbagliato molto, credo che il primo passaggio giusto lo abbiamo fatto dopo tre minuti. Le difficoltà le abbiamo avute, però a parte una grandissima parata di Szczesny, non abbiamo subito grandissime cose nel primo tempo. Nel secondo siamo rientrati meglio, però poi abbiamo preso questo gol su calcio d'angolo e lì abbiamo avuto cinque minuti di sbandamento dove loro potevamo chiudere la partita con Immobile. Una volta non successo questo, la squadra ha ripreso a giocare e ha finito molto bene".

Sulle gare da vincere e le scelte di formazione: "Per vincere i campionati bisogna passare da queste partite. Io ho detto ai ragazzi che sicuramente stasera sarebbe stata una partita molto difficile e brutta, perché comunque nei miei cinque anni di Juventus abbiamo sempre vinto con la Lazio. Stasera in questo modo, l'anno scorso 1-0 con gol di Dybala al 92', l'anno prima Khedira 1-0. La Lazio è una squadra fisica, è una buona squadra, è normale che poi o fai 90 minuti a certi livelli contro di noi, oppure dopo ci devi lasciare qualcosa. Poi ci sono le caratteristiche dei giocatori e lì ho sbagliato io, perché mi sono fidato e credevo che Emre davanti alla difesa, in una partita del genere, ci potesse essere d'aiuto. Così non è stato, perché lui in questo momento ha caratteristiche diverse. Davanti alla difesa, da solo, ci può giocare Pjanic, perché è l'unico giocatore specifico per quel ruolo. È molto semplice il calcio. Allora la prossima volta che non c'è Pjanic, ne metterò due. Non posso fare altro. Nel secondo tempo intanto ho invertito Bentancur ed Emre Can, che ho lasciato più libero. E ad un certo punto mi sono messo a due. E a due sicuramente la squadra ha respirato di più, come domenica col Chievo. È normale che più due attaccanti, più due esterni, le partite bisogna gestirle, durano 95 minuti. Dal 60' viene fuori un'altra partita e infatti Bernardeschi e Cancelo sono stati determinanti. La cosa peggiore di stasera sono stati i cinque minuti post-gol. Abbiamo perso la testa nel voler andare subito avanti a fare l'1-1. Lì bisogna migliorare. Poi il primo tempo brutto ci sta, perché non si possono giocare 38 partite bene. E per vincere i campionati bisogna passare attraverso queste partite. Devi stare dentro la partita, attaccato alla partita, perché poi non è una partita secca da dentro o fuori. Stasera i ragazzi nel secondo tempo sono stati molto bravi".

Sulla Lazio: "Credo che la Lazio lotti per il quarto posto insieme alla Roma, al Milan, all'Atalanta e in questo momento anche alla Samp. L'Inter è vicina, ci sono gli scontri diretti, ci sono tantissimi punti. Quest'anno sicuramente la quota Champions sarà 63-64 punti, il quarto posto, più o meno, massimo arrivi a 65-66 punti. Quindi la Lazio è una squadra che ha le qualità fisiche e tecniche e comunque ti mette in difficoltà, perché può giocare a terra e sono molto bravi, può alzare la palla e sono molto bravi, ha tutte le carte in regola per giocarsela".

Sull'infortunio di Bonucci: "La caviglia non sta bene, è uscito zoppicante. Difficilmente mercoledì ci sarà. Però abbiamo Rugani e Chiellini, quindi siamo a posto".

Sul +11 sul Napoli: "Stasera era un passaggio importante, però sono 59 punti e bisogna farne minimo atri 31. Quindi mancano ancora tante vittorie, stasera è un passo importante per come è venuta la partita. Poi bisogna riprendere a giocare, bisogna fare meglio come tante altre partite, però quando giochi così e porti a casa il risultato è un bel segnale che dai a livello mentale".