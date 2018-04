Juve, Allegri si conferma ma deve ancora parlare col club

© foto di www.imagephotoagency.it

Spazio al futuro di Max Allegri, sulle pagine interne di Tuttosport. "Max si conferma, ma deve ancora parlare con la Juventus", il titolo del giornale che sottolinea le parole dell'allenatore ieri in conferenza: "Ho deciso il futuro un anno fa". Riferimento al rinnovo siglato fino al 2020, anche se il giornale fa sapere che l'eventuale flop in campionato potrebbe cambiare le carte in tavola. Intanto il vertice tra Agnelli, Marotta, Paratici e lo stesso Allegri non è ancora avvenuto: in passato era organizzato tra marzo e aprile, adesso invece si pensa solo alla volata finale in campionato. Solo successivamente arriverà il momento di tirare le somme.