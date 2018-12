Juve, Allegri si gode Cancelo: è lui il regista aggiunto dei bianconeri

© foto di www.imagephotoagency.it

"Troppi errori per un difensore" si diceva in estate, quando la Juventus pensava a Joao Cancelo come rinforzo da freschissimo ex Inter. Errori che sono gradualmente diminuiti, lasciando spazio a una qualità solo intravista nell'avventura del portoghese in maglia nerazzurra. Perché l'esterno di Barreiro, oltre a giocare sia a destra sia a sinistra con la stessa efficacia e disinvoltura, in bianconero ha aumentato la sua affidabilità in copertura diventando, contestualmente, il regista aggiunto della formazione di Massimiliano Allegri. L'alternativa di gioco che non ti aspetti, la fonte di palloni, spunti e verticalizzazioni che mancavano alla Juventus. Il grande rimpianto dell'Inter, che non riuscì a riscattarlo in estate per questioni di fair play finanziario, è diventato un autentico valore aggiunto per i bianconeri. Tecnica, corsa, visione di gioco e qualità straordinarie lo mettono senza dubbio nel novero degli esterni difensivi (e non solo) migliori al mondo, e quindi tra i candidati per diventare il più grande in assoluto. Contro il suo passato, venerdì sera, inizia a destra e poi Allegri lo dirotta quasi subito sulla corsia mancina. Dove domina il duello con Vrsaljko prima di regalare a Mandzukic l'assist decisivo per il gol che vale gioco, partita e incontro. E, probabilmente, anche un bel pezzo di scudetto.