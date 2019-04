Juve: Allegri si prende la scena da Fazio, adesso l'incontro con Agnelli

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Ho imparato che il calcio è un gioco stupido per persone intelligenti”. Massimiliano Allegri in versione showman da Fabio Fazio, a Che Tempo Che Fa, diverte e raccoglie applausi. Mostrando con semplicità il suo modo di essere, impreziosito da quella leggerezza che non ha mai fatto mancare neanche nei momenti più pesanti delle ultime stagioni alla Juventus.

Dalla confronto acceso in tv con Lele Adani al salottino in prima serata su Rai Uno: Max si prende la scena, meritatamente, dopo l’ottavo Scudetto consecutivo, l’undicesimo titolo in bianconero. Spiega anche i motivi di quel risentimento nei confronti di chi lo attacca, talvolta senza tener conto dei risultati ottenuti di fronte a un quasi immobilismo del calcio italiano: “È questione di rispetto del lavoro – spiega -. Dopo una partita è normale che io debba rispondere alle domande, ma che mi debba sorbire ogni volta la ramanzina no. Sono umano, accetto le critiche, ma andare a discutere del lavoro altrui quando non si è ferrati è mancanza di rispetto. E l’anno scorso accadde lo stesso”.

Il tecnico bianconero svela qualche simpatico retroscena di spogliatoio: “Non scrivo mai il portiere nelle formazioni per scaramanzia e c’ho messo un anno per imparare il nome di Szczesny”. E ribadisce di avere le idee chiare per il suo futuro: “Resto alla Juventus. Ho ancora un anno di contratto, poi ci incontreremo con il presidente”. Quel “poi”, però, non sarebbe così lontano. Secondo le ultime, infatti, un primo faccia a faccia con il numero uno del club, Andrea Agnelli, potrebbe avvenire già a metà settimana.

Possibile che si tratti anche di un incontro interlocutorio tra le parti, al fine di avviare un’attenta analisi congiunta sulla stagione prossima alla conclusione e valutare minuziosamente gli aspetti negativi che l’hanno caratterizzata. Allegri più volte ha ammesso la stranezza dell’annata juventina, quindici giorni dopo la disfatta con l’Ajax le valutazioni potrebbe essere decisamente più lucide.