Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, chiarisce la posizione di Leonardo Bonucci sul caso Moise Kean. "Dopo la partita, in trance agonistica, si è espresso male ma si è giustificato e si è chiarito con un post su Instagram. Sono due cose ben distinte il comportamento in campo dei giocatori e il razzismo. In campo bisogna rispettare avversario e pubblico, è la cosa più importante. Il razzismo, ripeto, non è mai giustificabile". Qui tutte le altre dichiarazioni di Massimiliano Allegri alla vigilia della gara contro il Milan.