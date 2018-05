Juve, Allegri su Buffon: "Credo sia il miglior portiere mai esistito"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, Massimiliano Allegri ha parlato anche di Gianluigi Buffon che ieri ha annunciato il suo addio alla Juventus. "E' un campione. Credo sia il miglior portiere mai esistito. Domani per tutti, e per Gigi in particolare, sarà una giornata storica. L'importante sarà festeggiare scudetto, Coppa Italia e la sua carriera".