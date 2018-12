© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista della sfida contro la Roma, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha risposto a chi gli ha chiesto del suo omologo giallorosso Eusebio Di Francesco. "Ha dimostrato di avere tutte le qualità per far bene, sono sicuro che anche quest'anno lo dimostrerà. Lo scorso anno ha portato la squadra in semifinale di Champions, lottando contro il Napoli per il secondo posto. Le sue qualità non si discutono. Ha tempo di riportare la squadra in zona Champions", le parole del mister bianconero.