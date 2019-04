Juve, Allegri su Pjanic: "Non era facile, era costantemente pressato"

Fonte: dal nostro inviato alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della conferenza stampa post gara, Massimiliano Allegri ha parlato anche della partita di Miralem Pjanic. "Non era semplice per lui questa sera: Miralem ha fatto una bella partita in fase difensiva, sulle traiettorie di passaggio. A volte ritardava il passaggio ma si è messo a disposizione della squadra", ha detto dopo l'1-1 di stasera alla Johan Cruyff Arena.