Juve, Allegri su Ronaldo: "Farà panchina anche lui. Giocheremo molto"

Fonte: Dal nostro inviato Marco Spadavecchia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida interna contro la Lazio soffermandosi su Cristiano Ronaldo: "Come va servito? Più si allenano e più si conoscono. Domani ci saranno dei miglioramenti, anche con Mandzukic e con Dybala. Ci vuole un po' di pazienza. A Verona ha tirato sei volte, e quasi sempre predone la porta. Bisogna essere più svegli sulle ribattute. Se giocherà sempre? Può anche venire in panchina. Abbiamo moltissime partite, dovrà rifiatare come è successo a Madrid lo scorso anno. Ora gioca, poi vedremo più avanti. Meglio al centro o partendo dalla fascia? Se gioca con Mandzukic, meglio defilato a sinistra. Con Dybala sta al centro. Con Douglas Costa a sinistra, ha più spazio coperto. Ronaldo va sfruttato per le caratteristiche che ha, come Dybala e Mandzukic. Il giocatore va messo nel posto dove rende meglio. "In questo momento c'è tantissimo entusiasmo nel calcio italiano grazie a Cristiano ma noi dobbiamo essere concentrati e avere grande rispetto dell'avversario perché ciò che conta alla fine è portare a casa i 3 punti. La rovesciata in Champions? Penso che dopo quel gol di Cristiano all'Allianz Stadium in Champions League si sia instaurato un rapporto di stima e affetto tra lui e i tifosi; sicuramente ciò ha influito nella sua scelta".