Juve, Allegri sul gruppo Champions: "Due ottime squadre e una outsider"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri parla così del gruppo Champions scaturito dal sorteggio di ieri: "Della Champions magari parleremo dopo Sassuolo. Comunque do la mia idea, così la chiudiamo e parliamo del Parma che è la più imminente e più importante. Abbiamo due squadre come Manchester e Valencia che sono due ottime squadre e due ambienti caldi, poi gli svizzeri come outsider. Ma ci penseremo dopo Sassuolo".