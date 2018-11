© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paul Pogba, Adrien Rabiot, Ruben Neves: come sempre, la lista di nomi accostati alla Juventus in sede di mercato è a dir poco lunga. Massimiliano Allegri, però, non sembra avere particolari richieste o necessità. Almeno, stando alle sue parole in conferenza stampa: "Non c'è bisogno di chiedere niente, anche perché non saprei dove metterli. Ne ho talmente tanti e bravi che vanno bene questi".