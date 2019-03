Juve, Allegri sul suo futuro: "Non è cambiato nulla dopo martedì"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Genoa, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato anche del suo futuro. Queste le sue dichiarazioni: "Io col presidente ho parlato a cena prima della partita. Un suo pregio è che quando dice una cosa è quella, e allora ci siamo detti che a fine stagione tireremo le somme. Dopo la partita, certo, eravamo tutti felici e ci siamo abbracciati", ha detto Allegri che è tornato sul tema in un altro passaggio. Il mio futuro non dipendeva dal passaggio del turno, né da una eventuale eliminazione. A fine anno parlerò col presidente, poi ci saranno eventualmente altri confronti con Paratici e Nedved. Ma in questo momento non ha senso parlarne".