Juve, Allegri sulle seconde squadre: "Sono assolutamente d'accordo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Roma, ha parlato anche dell'argomento relativo alle seconde squadre: "Sono assolutamente d'accordo. E' un ottimo modo per fare crescere i giovani. Andrà strutturato il tutto, per far si che la B e la Lega Pro rimangano dei bei campionati".