Juve, Allegri svela: "Con la SPAL in campo uno tra Nicolussi e Coccolo"

"Domani può giocare uno tra Nicolussi e Coccolo". Ad annunciarlo, in conferenza stampa, è stato Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus. Una vigilia importante, quella di domani, perché basta un punto a Ferrara contro la SPAL per l'ottavo Scudetto di fila per i bianconeri. "Bonucci? Non ha problemi ma ha bisogno di riposare".