Juve, Allegri: "Szczesny titolare. Chance per Kean e Spinazzola"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante l'odierna conferenza stampa il tecnico della Juventus Max Allegri ha parlato anche della probabile formazione in vista della sfida di domani contro il Bologna: "Domani Kean e Spinazzola potrebbero giocare dall'inizio. Qualcuno giocherà un tempo, i cambi saranno importanti, sperando di chiuderla in 90 minuti. A destra giocherà De Sciglio, a sinistra Alex Sandro o Spinazzola. In porta ci sarà Szczesny, in previsione della gara di Supercoppa".