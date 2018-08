Juve, Allegri torna a parlare del bel gioco: "A me piace vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si è tornati a parlare di bel gioco e di concretezza nella conferenza stampa pre-Parma di Massimiliano Allegri, che ha parlato così della sua idea di calcio: "Non voglio diventare un modello ma quando smetterò mi dovranno spiegare, visto che non lo capisco bene, cosa vuol dire giocare bene. Ci vuole equilibrio in tutto: siamo stati il secondo attacco del campionato l'anno scorso, facendo 89 gol: il discorso del giocare bene è difficile da spiegare, io non lo capisco, magari qualcuno me lo spiegherà in futuro. Quando ho iniziato a fare l'allenatore, mi piacevano i vincenti, Capello, Lippi, senza nulla togliere a Sacchi. Nell'albo non scrivono chi ha giocato meglio, ma chi ha vinto. A me piace vincere, io sono anche contento di giocare male, ci sono partita in cui è necessario per portare a casa le vittorie. Servono giocatori di alto livello, altrimenti le società non spenderebbero 100 milioni per Ronaldo o Dybala. E' un discorso molto semplice, il calcio è semplice, più di quello che sembra".