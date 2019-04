Juve, Allegri: "Trovare alibi è solo il modo di fare di chi non vince"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato di Champions e futuro. "Domani abbiamo la possibilità di chiudere il capitolo Scudetto, va accettata l'eliminazione Champions perché indietro non si torna. Trovare alibi è il modo di fare di chi non vince: dobbiamo accettare il verdetto del campo, quando avremo vinto lo Scudetto per il quale manca ancora un punto allora programmeremo l'annata futura, con la lucidità di sempre. Non dobbiamo farci prendere dal troppo entusiasmo o dalla depresione. Siamo usciti dalla Champions contro una buona squadra ma vita e calcio vanno avanti, serve distacco perché altrimenti fai danni il prossimo anno".