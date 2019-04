Juve, Allegri: "Ululati? Individuare i responsabili e cacciarli dagli stadi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Cagliari-Juventus: "La squadra ha fatto una partita solida, tecnica, non abbiamo concesso nemmeno un tiro in porta e questa è stata la migliore cosa perché loro in casa creano tante occasioni. Abbiamo fatto buone trame di gioco, con l'Udinese in casa giocavano questi e la squadra aveva vinto. Ero fiducioso, la differenza era che si giocava a Cagliari, c'era bisogno di un impatto giusto e tosto perché non era facile. Kean? Il processo di crescita passa da evitare certe esultanze, con l'Udinese ha fatto un colpo di tacco quando bisogna avere rispetto dell'avversario. Deve imparare e spero capisca velocemente, nel primo tempo ha sbagliato tutto tecnicamente, nella ripresa ha fatto meglio, avevamo più spazi. Gli ululati nel finale? Non ho percepito niente perché ero dentro la partita, parlare di queste cose non ha senso, ci vuole intelligenza. Matuidi l'ha avuta come Kean, non giustifico quello che c'è stato ma è meglio parlare della partita per non enfatizzare episodi che ci sono sempre stati. Si ritorna ai soliti discorsi, non tutto lo stadio è stato protagonista, ci sono imbecilli che fanno le cose fuori dal mondo e c'è la gente normale. Con le telecamere apposta si prendono e si mettono fuori dallo stadio. È una cosa molto semplice, si individuano e non possono più entrare in uno stadio a vita. Ci sono gli strumenti adatti, se vogliono acchiappano tutti, il problema è che non vogliono".

"La gestione? Valuto giorno dopo giorno, stasera Matuidi come tutta la squadra ha fatto una bella partita anche fisica, lo stesso Pjanic che ha giocato meno dell'anno scorso, Chiellini ha avuto turni di risposo come lo stesso Bonucci. Ci sono buone notizie dall'infermeria, Mandzukic sarà a disposizione sabato, sono contento per Spinazzola per cui sembra sia stata più la paura dopo la rottura del crociato e potrebbe essere a disposizione sabato. Khedira deve ritrovare la forma, Costa è vicino, Ronaldo rientra quando è a posto, Barzagli sta lavorando giorno dopo giorno. Dybala domani o dopodomani sarà con la squadra, anche lui ha bisogno di alcuni allenamenti ma ci servirà in questo finale. Vincere qui era importante, bisognava ancora vincere quattro partite per lo Scudetto. Il calendario è tosto perché giochiamo con squadre determinate a raggiungere i loro obiettivi a differenza del Napoli che ha solo Inter e Atalanta. Abbiamo la Champions che ci porta via tante energie, bisogna recuperare perché Juventus-Milan è una grande partita".