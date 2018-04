Juve, Allegri: "Un mese fa avremmo firmato per essere a +4 ora"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pareggio a Crotone per la Juventus, Massimiliano Allegri è stato intervistato da JTV. Ecco quanto raccolto da Tuttojuve.com.

Serata difficile, cosa non ha funzionato oggi?

"Sapevamo che giocare qui a Crotone era difficile, vengono fuori sempre delle partite strane, non belle e una volta andati in vantaggio bisognava fare meglio".

Dopo l'1-0 la squadra si è seduta un pochettino?

"No, la sensazione è che stasera eravamo a rischio ogni volta che il Crotone prendeva la palla e quando succede la Juventus rischia sempre di prendere gol".

Il fattore stanchezza può incidere o è stata una serata storta?

"Assolutamente no, direi che è stata una serata storta, un mese e mezzo fa speravamo di arrivare a +4 prima dello scontro diretto, così è stato, quindi siamo a - 5 dalla fine del campiona e a +4 di vantaggio, ci giocheremo tutto fino alla fine".

La partita di domenica sera potrebbe decidere lo Scudetto.

"Vediamo, bisogna recuperare energie e prepararsi al meglio".

Quest'anno in trasferta abbiamo fatto delle partite clamorose in trasferta con le grandi, sia in campionato che in Champions, invece abbiamo avuto più difficoltà con le piccole. È una casualità?

"Perché ci sono meno spazi, bisogna essere più precisi nei passaggi, stasera purtroppo non lo siamo stati".