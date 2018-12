Juve, Allegri: "VAR ha aiutato l'arbitro. 101 punti in un anno, tanta roba"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è stato intervistato da JTV. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Tuttojuve.com:

Chiudete l'anno con una vittoria. Nel primo tempo c'era anche la possibilità di raddoppiare.

"La squadra è partita bene. Non abbiamo raddoppiato, poi il gol che abbiamo subito su rigore ci ha un po' innervosito e siamo usciti dalla partita. Fortunatamente abbiamo finito il primo tempo sul risultato di parità, nel secondo tempo la squadra ha ripreso a giocare. Abbiamo avuto tante occasioni per portarla a casa, abbiamo concesso il rigore nel primo tempo e l'ultima occasione a Saponara, non ci sono state grandi occasioni".

Bravi a leggere la partita, nonostante tante emozioni e tanto Var.

"È stata una partita emozionante, bella, una partita di fine anno con tanto Var, che sicuramente ha aiutato l'arbitro, e con tante belle giocate in campo".

Un bilancio di quest'anno. Che girone d'andata è stato?

"Un girone bello, è stata un'annata solare importante, abbiamo fatto più di 100 punti. Il girone d'andata è stato bello e arrivare a 53 punti è tanta roba. Ma mancano ancora tanti punti per arrivare allo Scudetto. Ora dobbiamo prepararci al meglio e riposare perchè ne abbiamo bisogno fisicamente e mentalmente. Poi preparare la Coppa Italia, la Supercoppa e le partite di campionato".

L'aveva detto che sarebbe stata una gara lunga.

"All'inizio sembrava più facile, perchè poi abbiamo avuto occasioni per fare il 2-0. Così non è stato, poi la Sampdoria ha iniziato a giocare perchè noi giocavamo troppo da fermo, abbiamo perso tante palle, però non abbiamo rischiato quasi mai. L'1-1 ci ha innervosito, abbiamo sbagliato, bisognava contiunuare a giocare perchè gli imprevisti all'interno di una partita ci sono".

E' preoccupato per i 2 gol presi a Bergamo e per quelli presi oggi?

"No, ci sono dei momenti in cui non prendi gol e dei momenti in cui li prendi. Oggi sinceramente abbiamo concesso poco e niente alla Sampdoria e gli episodi sono stati micidiali perchè ci hanno penalizzato molto per la prestazione che la squadra ha fatto, a parte il quarto d'ora finale del primo tempo".

Nel quarto d'ora finale del primo sembrava che la squadra avesse perso la testa.

"Il pareggio è stato uno schiaffo che nessuno si aspettava. Noi dobbiamo essere bravi a gestire quei momenti perchè possono capitare. Ci può essere un rigore del genere, ci può essere un errore, in quel momento non bisogna fare altri errori. Invece siamo andati singolarmente a recuperare la palla, singolarmente a giocare con la palla. O giocavi di squadra, o difendevi di squadra. Lasciavi passare quel momento con grande risparmio di energie".