Juve, Allegri verso l'Empoli: "Ripartiamo dal Genoa e non dallo United"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi la capolista gioca ad Empoli, e il tecnico bianconero avverte: "Ripartiamo dal pareggio con il Genoa e non dalla vittoria di Manchester. Contro l'Empoli sarà difficile e non dovremo sbagliare l'approccio. Dobbiamo vincere, perché non possiamo lasciare per strada altri due punti dopo il brutto pareggio di campionato". Perché a questa Juventus servirà riprendere la marcia dei successi, in primis, alzando il livello di attenzione. Possibilmente, segnando qualche gol in più: "Affronteremo una squadra che non sbraca mai, sarà una partita che per noi può diventare complicata se non la prendiamo come dobbiamo. In campionato la squadra finora ha fatto bene, il Genoa ci ha fatto uscire dalla partita, loro sono stati bravi e noi polli, in Champions è più facile perché ci sono più spazi, noi abbiamo molta tecnica e ne veniamo fuori. In ogni caso domani bisogna vincere. Facciamo pochi gol rispetto a quello che la squadra produce".

LA FORMAZIONE - Certo di contare sempre su Ronaldo, Allegri esclude l'asso portoghese da qualsivoglia forma di turnover. Per ora: "Se sta bene gioca, vedremo più avanti se dovrà riposare". Mandzukic ancora "al prato" per il problema alla spalla, CR7 sarà affiancato da Dybala: "Il buon momento di Paulo è una questione fisica e anche mentale. Come condizione non è ancora al top, ma per noi è importante averlo così perché ha il gol nelle gambe". In difesa: "Uno tra Cancelo e Alex Sandro starà fuori, prima convocazione per Spinazzola. Rugani? Ha meno esperienza e per questo spesso finisce per essere penalizzato, ma sarà il futuro. Chiellini se sta bene gioca, altrimenti si abitua troppo bene a fare una gara ogni 15 giorni. Alex Sandro potrebbe tirare il fiato, a Manchester ha fatto una delle sue migliori prove per spessore e pesantezza. Non so se Douglas Costa partirà dall'inizio. Possiamo giocare con il doppio mediano. Khedira lunedì o martedì farà i test per tornare in gruppo, Emre Can sta ultimando gli esami, probabilmente ci sarà bisogno di un intervento chirurgico".

ANNO CHAMPIONS - La gara all'Old Trafford dovrà portare convinzione e non compiacimento. Allegri, però, evita accuratamente paragoni ingombranti: "L'altra sera per me è stata una bella serata. La società ha fatto ottimi acquisti e Ronaldo ha alzato consapevolezza e autostima di tutti. Quando smetterò ricorderò questa come altre grandi partite. Non sono paragonabile a Guardiola e Ancelotti, a livello di Champions. Abbiamo perso due finali, speriamo che questo sia l'anno buono". In chiusura un in bocca al lupo a Marotta, accostato all'Inter: "Gli auguro il meglio dovunque andrà, è stato artefice dei successi della Juve insieme alla attutale dirigenza. E' iniziata una nuova era con persone che però hanno già fatto la storia della Juve".