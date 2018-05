Juve, Allegri verso la finale: "Facciamo arrabbiare Gattuso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ancora contro il Milan. Come nel 2016, quando finì ai supplementari e, grazie alla rete di Morata, i bianconeri portarono a casa la seconda Coppa Italia consecutiva. Oggi Massimiliano Allegri e i suoi puntano al quarto double di fila, questa volta sfidando i rossoneri di Gattuso, con cui il livornese ha vinto il suo primo titolo alla guida del Diavolo. "Rino è un appassionato di calcio e un testone. Si capiva che avrebbe fatto l'allenatore, non è semplice arrivare in una situazione complicata ed è stato molto bravo perché sta facendo grandi risultati. Lo vedo migliorato e anche un po' più pacato. Però speriamo che domani s'incazzi un po’: significherebbe che le cose non gli vanno bene" le parole di Allegri presentando la finale di Coppa Italia in scena stasera all'Olimpico capitolino.

OCCHI SULLA JOYA - Occhi puntati su Paulo Dybala, "un grande giocatore che quest'anno ha fatto tanti gol e da cui mi aspetto una partita importante perché in gare come queste può trovare molto spazio". Sul resto, invece: "Cuadrado da terzino ha fatto bene a Milano, ha sbagliato due letture sulle diagonali ma ci sta. E' un ruolo che può fare tranquillamente. In difesa, o giocherà Benatia oppure Rugani. Stanno tutti bene a parte Chiellini e Howedes, possiamo fare la difesa a due o tre, loro ci mettono in difficoltà sulle ripartenze e noi dobbiamo essere bravi sulle marcature preventive".

STAGIONE STRAORDINARIA - Coppa o non Coppa, Allegri non ha dubbi sul valore di quanto fatto fin qui: "Con lo scudetto sarà una stagione straordinaria. A noi le critiche ci hanno aiutato a migliorare. Applausi da tutta Italia non me li aspetto, mi aspetto che i ragazzi facciano felici tifosi e società giocando una grande finale. Tra Milan e Juve ho sempre avuto spogliatoi con tecnica, ma anche umiltà e valori morali importanti: sono i giocatori, in questi anni, che mi hanno regalato queste grandi soddisfazioni che fanno parte della mia vita".

FUTURO ALLEGRI - Modesto (anche troppo), il livornese, parlando dei suoi quattro anni alla guida della Signora: "Non sono stato io da solo, mi sono messo insieme alla squadra e qualcosina abbiamo portato a casa. Ora cerchiamo di prendere con la Roma domenica il punto che ci manca per il tricolore. La fortuna di un allenatore è avere un grande gruppo di giocatori ma prima ancora di uomini. Sono stati loro a regalarmi grandi soddisfazioni. Io ho dato un apporto normale, mi diverto molto a fare l'allenatore. Le parole di Marotta? Mi fanno piacere. Come tutti gli anni ci metteremo a tavolino a fine stagione. Servirà grande lucidità".