Juve, Allegri: "Vince sempre la squadra migliore. Pianificherò col club"

Massimiliano Allegri si è espresso ai microfoni di Premium Sport dopo la festa Scudetto all'Allianz della Juventus: "Buffon? Oggi era giusto che venisse premiato per quello che ha fatto in carriera. Non c'era modo migliore di chiudere l'annata, con una vittoria in casa, e con l'ultima partita di Gigi. Quando si festeggia è sempre bello, vincere non è mai normale, oggi c'era un'atmosfera bellissima, di una squadra che ha fatto una stagione straordinaria. C'è da fare i complimenti al Napoli per la stagione fatta, ma siamo stati migliori. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto insieme, secondo me non è giusto criticare una squadra che vince da sette anni in Italia, giocando due finali di Champions. Non è un caso, ci vuole rispetto, credo che alla fine del campionato vinca sempre la migliore. C'è da mettere la firma sull'albo d'oro, è quello che conta, tornando indietro da qui al ventitré di agosto ci sono state molte vicissitudini".

"Nella Juventus ci sono tutti giocatori di alta qualità, la differenza la fa l'orgolio, la voglia di arrivare ad ogni costo. Non basta solo la tecnica o l'agonismo, c'è la gestione della partita, della stagione, delle settimane. Ci sono tantissime componenti, questa squadra le ha perché c'è una società forte. Il calciomercato? Non va bene in una giornata di festeggiamenti, con la società pianificheremo il futuro, ci incontreremo settimana prossima, forse già lunedì. Parleremo non solo della stagione tecnica, ma anche di quello che c'è da migliorare per l'anno prossimo. Godiamoci i festeggiamenti, quest'anno si sono incastrate prima la vittoria della Coppa Italia, poi quella dello Scudetto. Purtroppo quest'anno ci è mancata la Champions, ma non sappiamo se saremmo riusciti a passare ai supplementari, o ad arrivare in finale. C'è da ringraziare tutti, bisogna essere contenti di quello che hanno fatto i ragazzi, dalla prossima stagione bisogna rimettersi tutti in discussione. Milinkovic-Savic ed Emre Can? Domani Milinkovic ha una partita importante, non parlo di lui. Con la società siamo sempre in sintonia sulla valutazione dei giocatori, alcuni non li puoi prendere, siamo arrivati ad un livello talmente alto che dobbiamo prendere giocatori di qualità. L'importante è non indebolire la rosa".