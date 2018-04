Juve, Allegri: "Vittoria cercata, voluta, contro una grande Inter"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Juve Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di JTV dopo il successo di San Siro contro l'Inter:

Mister, vittoria incredibile.

"Una vittoria cercata, voluta, contro una grande Inter - riporta TuttoJuve.com -. Bella partita per lo spettacolo, per la cornice di pubblico, per come hanno battagliato in campo. Poi fortunatamente abbiamo vinto noi. I ragazzi sono stati bravi ed è un altro passettino verso lo Scudetto".

Ha allargato la squadra per dare maggiore tecnica?

"Sì, per dare più tecnica. Cuadrado ha fatto bene, poi un paio di diagonali le ha ciccate, ma quelle sono cose su cui basta lavorare un po'. Può fare tranquillamente il terzino".

Cosa ha pensato al 2-1 dell'Inter e sul gol di Higuain?

"Stranamente rispetto a Crotone era molto più sereno"

Il gol di Higuain? Ha esultato? Felice? Rimangono tre tappe più la Coppa Italia.

"Contento, felice, soprattutto per i ragazzi, per tutti, per la società, per tutti quelli che lavorano dentro la Juventus, per i tifosi. Ora pensiamo alla partita di sabato col Bologna dove non bisogna scherzare, ma bisogna affrontarla nel giusto modo, poi ci prepareremo per la Coppa Italia".

Cosa conta in queste tre partite? Tecnica, gambe o cuore?

"Cuore, il cuore conta tanto. La voglia di stare dentro la partita perchè in questo momento portare a casa le partite è sempre difficile, poi ogni minima situazione ti destabilizza. Noi venivamo da Crotone e dal Napoli, non era facile fare una partita del genere e avere una reazione del genere".

Oggi la squadra ha dimostrato di avere un grandissimo cuore.

"Ma sì, bisognava ragionare un pochino di più dopo l'1-1 e anche dopo il 2-1, portare la palla con più pazienza vicino all'area per poi cercare la giocata risolutiva".